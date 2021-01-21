نجم الأهلي المُصاب يُساند الفريق أمام المقاولون العرب

الخميس 21/يناير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص ناصر ماهر صانع ألعاب فريق الأهلي على حضور مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد ناصر ماهر في مقصورة ستاد السلام لمؤازرة زملائه في الفريق الأحمر في المباراة الهامة أمام المقاولون العرب.

ويغيب ناصر ماهر عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ الجولة الأولى في الدوري بسبب إصابة اللاعب بخلع في الكتف خلال مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة حيث سيغيب بسببها مدة 3 أشهر عن الفريق الأحمر.


ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك الذي يأتي في الصدارة بـ19 نقطة.

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