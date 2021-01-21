للعروس الجديدة.. طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر

الخميس 21/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
نقدم لكِ في المفالة التالية طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج احمر، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً، وخاصة إذا كنتِ عروس جديدة تبحثين عن أفكار مبتكرة عندوضع الروج:

الأدوات المستخدمة
-البرايمر
- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.
- الكونسيلر.
- ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية.
- ظلال العيون بدرجات النيود.
- الآيلاينر.
- بودرة أو ماسكرا الحواجب.
- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي.
- ماسكرا سوداء داكنة، ورموش صناعية.
- أحمر شفاه باللون الأحمر.

خطوات تطبيق المكياج المناسب للروج الاحمر
1- نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على البشرة للتأكد من غلق المسام قبل تطبيق المكياج.
2- طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة..
3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً.
4- طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة إن وجدت.
5- طبقي ظلال العيون الفاتح باللون البيج على الجفن المتحرك.
6-حددي عينيكِ بالأيلاينر، برسمة الأيلاينر المجنح، من خلال رسم خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، يمتد حتى زاوية العين الخارجية ويزداد سمكه تدريجياً.
7- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.
8- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، ولإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ، يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.
9- طبقي البلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي.
10-طبقي الهايلايتر اللامع على وجنتيكِ وذقنكِ للظهور بإطلالة أكثر إشراقاً وجاذبية .
11- حددي الشفاه بقلم التحديد الأحمر، ثم اختاري أحمر شفاه باللون الأحمر، سواء المات أو اللامع.

أخبار تهمك

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

منذ ساعة و 24 دقيقة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ 41 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ 12 دقيقة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:47 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

05:13 م

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

04:44 م

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

03:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»