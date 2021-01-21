للعروس الجديدة.. طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر
الخميس 21/يناير/2021 - 05:08 م
نقدم لكِ في المفالة التالية طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج احمر، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً، وخاصة إذا كنتِ عروس جديدة تبحثين عن أفكار مبتكرة عندوضع الروج:
الأدوات المستخدمة
-البرايمر
- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.
- الكونسيلر.
- ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية.
- ظلال العيون بدرجات النيود.
- الآيلاينر.
- بودرة أو ماسكرا الحواجب.
- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي.
- ماسكرا سوداء داكنة، ورموش صناعية.
- أحمر شفاه باللون الأحمر.
خطوات تطبيق المكياج المناسب للروج الاحمر
1- نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على البشرة للتأكد من غلق المسام قبل تطبيق المكياج.
2- طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة..
3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً.
4- طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة إن وجدت.
5- طبقي ظلال العيون الفاتح باللون البيج على الجفن المتحرك.
6-حددي عينيكِ بالأيلاينر، برسمة الأيلاينر المجنح، من خلال رسم خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، يمتد حتى زاوية العين الخارجية ويزداد سمكه تدريجياً.
7- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.
8- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، ولإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ، يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.
9- طبقي البلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي.
10-طبقي الهايلايتر اللامع على وجنتيكِ وذقنكِ للظهور بإطلالة أكثر إشراقاً وجاذبية .
11- حددي الشفاه بقلم التحديد الأحمر، ثم اختاري أحمر شفاه باللون الأحمر، سواء المات أو اللامع.