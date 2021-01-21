للعروس الجديدة.. طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج أحمر

نقدم لكِ في المفالة التالية طريقة تطبيق مكياج عيون مع روج احمر، لإطلالة أكثر جاذبية وجمالاً، وخاصة إذا كنتِ عروس جديدة تبحثين عن أفكار مبتكرة عندوضع الروج:





الأدوات المستخدمة

-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

- ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية.

- ظلال العيون بدرجات النيود.

- الآيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- بلاشر بلون برتقالي أو خوخي.

- ماسكرا سوداء داكنة، ورموش صناعية.

- أحمر شفاه باللون الأحمر.





خطوات تطبيق المكياج المناسب للروج الاحمر

1- نظفي بشرتك بالمنظف المناسب، ثم ضعي التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على البشرة للتأكد من غلق المسام قبل تطبيق المكياج.

2- طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة..

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً.

4- طبقي الكونسيلر على الهالات السوداء وحول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه والرقبة إن وجدت.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح باللون البيج على الجفن المتحرك.

6-حددي عينيكِ بالأيلاينر، برسمة الأيلاينر المجنح، من خلال رسم خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، يمتد حتى زاوية العين الخارجية ويزداد سمكه تدريجياً.

7- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.

8- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، ولإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ، يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.

9- طبقي البلاشر باللون البرتقالي أو الخوخي.

10-طبقي الهايلايتر اللامع على وجنتيكِ وذقنكِ للظهور بإطلالة أكثر إشراقاً وجاذبية .

11- حددي الشفاه بقلم التحديد الأحمر، ثم اختاري أحمر شفاه باللون الأحمر، سواء المات أو اللامع.