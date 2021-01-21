عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن القطاع البيئي

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قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية.



ووجه الرئيس السيسي، بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، كما وجه بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئة والمشاركة المجتمعية ودعم الشباب، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

