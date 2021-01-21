جهاز الفراعنة يحضر مباراة الأهلي والمقاولون بالدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على حضور مباراة الأهلي أمام ضيفه المقاولون العرب والمقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر وسيد معوض المدرب المساعد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة المباراة وتسجيل ملاحظتهم وتسلم التقرير إلى حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب حاليا على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك الذي يأتي في الصدارة بـ19 نقطة.

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