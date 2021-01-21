من البرلمان.. وزير قطاع الأعمال يعرض خسائر شركات النقل البري

الخميس 21/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إنه فيما يخص ملف النقل البري والبحري فان الوزارة تمتلك 3 شركات نقل ركاب و5 شركات نقل بضائع، استحوذ على شركات البضائع اتحاد العاملين مع وجود نسبة للشركة القابضة، الا ان إدارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمهم بمليار و200 مليون كسلف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وتابع "توفيق" خلال كلمته في الجلسة العامة: اإن شاء الله تلك الشركات هنعيد تشغلها مرة ثانية ودخلنا مع وزارة النقل والسكة الحديد لعمل شركات النقل، ونعمل النقل متعدد الوسائط، مشيرا إلى ان التحديث والتطوير يطال الآن شركات نقل الركاب، وهناك 20 اتوبيس جديد، وسيتم ضم الشركات الثلاثة ودمجهم مع بعض، ونتطلع من القطاع الخاص ان يدير تلك الشركات.

واضاف الوزير، وفيما يخص النقل البحري نمتلك 13 سفينة منهم 12 صيد وواحدة حاويات، وتم الشراء لتلك السفن في أعلى سعر سنة 2007 حيث كان النولون يصل من 70 إلى 60 الف دولار، وبعد الشراء حصل المشكلة المالية العالمية في عام 2008 وانحدر سعر النولون إلى 30 الف دولار، والان بنك مصر دخل معانا والشركة بدات تكسب، وفيما يخص ملف التجارة الخارجية نمتلك شركة النصر، ولها 16 فرع ومركزين في أفريقيا، ونغير جلد الشركة وندمج فيها مصر للاستيراد والتصدير والأسواق الحرة، وهناك كتالوج إلكتروني للمنتجات وبدون مقابل لتفعيل قدرة مصر للأسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة.

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