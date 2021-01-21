عاجل.. أجويرو يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن النجم الدولي الارجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وكان أجويرو قد غاب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه بعدما أجبره العزل الذاتي على البقاء في المنزل بسبب مخالطته لشخص مصاب بالفيروس على الرغم من أن نتيجته كانت سلبية.


وسيغيب بالتالي أجوير عن المباريات لعشرة أيام أخرى على أقل تقدير، أي أنه سيغيب عن مباريات وست بروميتش وشيفيلد يونايتد في البريميرليج، وعن مواجهة تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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