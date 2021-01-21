نائب تركي يطالب المعارضة بالرد على اعتداءات نظام أردوغان

الخميس 21/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر

دعا رئيس سياسات القانون والعدالة بحزب الديمقراطية والتقدم التركي، مصطفى ينر أوغلو، كافة السياسيين للوقوف ضد الاعتداءات على السياسيين والصحفيين واستهدافهم في الفترة الأخيرة. 

 

وقال مصطفى ينر أوغلو في تصريحات صحفية، نشرتها منصات تركية: "على الرغم من أنه من الصعب أن نلتقي على أرضية مشتركة، ولكن لنقف على الأقل ضد العنف".

 

وأكد  ينر أوغلو على أن الديمقراطية تختنق تحت المناخ السياسي المستقطب الذي أوجده خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن الهجمات على نائب حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، وممثل صحيفة يني تشاغ أورهان أوغور أوغلو، حيث خرج رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، ليهاجم رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو وصحفيين جريدة قرار، أليف شاكر ويلديراى أوغور وطه أكيول.


 
 

وأشار ينر أوغلو إلى أن محاولة تحديد النظام العام بأساليب شبيهة بأساليب المافيا هي تحدي صريح للقانون، مؤكدًا أن حرية التعبير هي السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات، وأن لغة الكراهية التي تعلن الجميع إرهابيون لا تحول هذا البلد فقط إلى صحراء من الأفكار، بل تتحول إلى ساحة من العنف ينتشر مع الوقت.


 
 

يُذكر أن مجهولين اعتدوا صباح الجمعة الماضية، على نائب رئيس حزب المستقبل التركي، سلجوق أوزداغ، بالبنادق والعصي أمام منزله في العاصمة أنقرة.  وقعت حادثة اعتداء أخرى بأنقرة، حيث هاجم 3 أشخاص مجهولي الهوية صحفي جريدة «يني تشاغ» ، أورهان أوغور أوغلو، وقاموا بضربه أثناء ركوبه سيارته الخاصة من أمام منزله

 

أخبار تهمك

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

عاجل.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 8 ساعات

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

منذ ساعة و 21 دقيقة

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

منذ 9 دقائق

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ 38 دقيقة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:47 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

04:35 م

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

03:54 م

السيسي يوجه باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة

05:13 م

باتشيكو يرفض رحيل ثنائي الزمالك

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»