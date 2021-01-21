ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى الاتحاد السكندرى إلى 16 حالة





أظهرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها فريق الإتحاد السكندرى عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة بينهم 12 لاعباً بالإضافة إلى 4 حالات فى الجهاز الفنى .





وأظهرت نتيجه المسحة تعافى إبراهيم حسن مدير الكرة من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن جاءت المسحة سلبية.





ولم تعلن إدارة النادى حتى أسماء المصابين الجدد بفيروس كورونا.





ومن المؤكد أن يتسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل النادى السكندرى فى تأجيل مباراة الفريق مع مصرالمقاصة المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة فى الدورى الممتاز لكرة القدم .





وكانت مباراة الفريق السكندرى مع إنبى التى كان مقرر لها يوم الإثنين الماضى تأجلت بعد أن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا وقتها إلى 11 حالة بينهم 6 لاعبين و باقى الحالات ضمن أفراد الجهاز الفنى .





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 8 نقاط بينما يحتل المقاصه المركز الثالث برصيد 13 نقطة .



