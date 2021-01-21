فيفا يحسم موقفه من بطولة السوبر الأوروبي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه لن يعترف بدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، وذلك في بيان رسمي صادر عنه الخميس، مشيراً إلى أن اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.





وقال بيان صادر عن فيفا وحمل توقيع رئيسه السويسري جاني إنفانتينو وسائر رؤساء الاتحادات القارية "أي ناد أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في أي بطولة ينظّمها فيفا أو الاتحاد القاري التابع له".





وجاء البيان رداً على ما وصف بـ"تكهنات اعلامية سرت أخيراً" حول إمكانية تنظيم بطولة من قبل أغنى أندية العالم.







