كيف قضى ترامب يومه الأخير في البيت الأبيض؟

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بعد أربع سنوات في المكتب البيضاوي، سافر دونالد ترامب في رحلة ذهاب دزن عودة على متن طائرة الرئاسة إلى فلوريدا، حيث من المتوقع أن يبدأ تقاعده بعد الرئاسة.



لكن قبل أن يوقف العمل، كان لدى ترامب يوم أخير - أو نصف يوم على الأقل - كرئيس للولايات المتحدة، فماذا فعل في الساعات الأخيرة؟



بدأ اليوم الأخير للرئيس المنتهية ولايته بالعشرات من حالات العفو في اللحظة الأخيرة، فبعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي في واشنطن العاصمة، أعلن ترامب العفو عن 73 شخصًا، بمن فيهم مستشاره السابق ستيف بانون، الذي يواجه تهمًا بالاحتيال، كما حصل إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات كبير سابق لترامب أدين العام الماضي بتهم ممارسة ضغط أجنبي، على عفو.



وكان من ضمن القائمة مغني الراب ليل واين، الذي أقر بالذنب في تهمة حيازة الأسلحة الفيدرالية العام الماضي، وكوداك بلاك، الذي اتهم أيضًا بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة النارية، وتم تخفيف عقوبة بلاك لمدة ثلاث سنوات و10 أشهر.





كما جاء عفو نهائي قبل أقل من ساعة من انتهاء رئاسة السيد ترامب.، كان ذلك لألبرت بيرو، الزوج السابق لمذيعة قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب جانين بيرو، أدين ألبرت بيرو في عام 2000 بتهمة التآمر والتهرب الضريبي.



ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذها في ساعاته الأخيرة في البيت الأبيض إلغاء ما يسمى بأمر الأخلاقيات الذي وقعه عندما تولى منصبه لأول مرة، وقد منع ذلك المسؤولين الذين تركوا الحكومة مؤخرًا من الانضمام الفوري إلى شركات الضغط لمدة خمس سنوات.



كان هدف الأمر التنفيذي لعام 2017 هو منع مساعديه من استخدام نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقال خبراء الأخلاق في ذلك الوقت إن هذه الخطوة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح.



وربما يكون ترامب قد كسر تقاليد استمرت 150 عامًا من خلال تخطي حفل تنصيب الرئيس جو بايدن - لكنه ترك خلفه رسالة في المكتب البيضاوي.



لا نعرف حتى الآن ما كتبه في الرسالة - ظل موظفو ترامب المنتهية ولايتهم صامتًا بشأن التفاصيل - لكن بايدن قال للصحفيين إن المذكرة كانت "سخية للغاية".



وقال السيد بايدن: "لن أتحدث عن ذلك حتى أتحدث معه".



بعد الساعة 8:00 بقليل بالتوقيت المحلي، غادر ترامب البيت الأبيض للمرة الأخيرة كرئيس.



مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، صعد إلى المروحية الرئاسية، ولكن ليس قبل أن يقول بضع كلمات



وقال ترامب في تصريحات موجزة إن البيت الأبيض هو أعظم منزل في العالم.



وذكر ترامب: "لقد أمضينا أربع سنوات رائعة وأنجزنا الكثير".



واضاف "نحن نحب الشعب الامريكي وقد كان شيئا مميزا جدا".