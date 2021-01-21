هل نطق الأذكار بطريقة صحيحة شرط للحصول على الأجر؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول " عندما أسبح الله أحيانا انطق بعض الحروف بشكل خاطيء واعلم النطق الصحيح لها فهل النطق الصحيح شرط للحصول على الأجر؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلا " ألفاظ الذكر وردت في القرآن الكريم، وأن الصواب أن ينطق المسلم بما يصح لغويًا، فعليه ان ينطق بما جاء في اللغة طالما يستطيع، وأن يحاول أن يتقن ذلك".





وأكد عاشور أن نطق الحروف في حد ذاته قد يكون مشتقًا من ألفاظ قرآنية فعليه أن يصحح هذا اللفظ أفضل، حتى يكون اللفظ والنية لله سبحانه وتعالى.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بعض تلك الأذكار تقال في الصلاة مثل: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.



