محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية

الخميس 21/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

في إطار جهود محافظة أسوان لتحويل المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية مصرية إلى واقع ملموس لتحسين حياة ومعيشة ثلثى سكان المحافظة داخل 68 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو


أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بعقد جلسات إستماع لعرض الخطط التنموية على ممثلى أهالى القرى المستهدفة بحضور مسئولى القطاعات التنفيذية ووحدة حياة كريمة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الأجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورنا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية المختلفة،


لافتًا إلى أنه تم عقد 10 جلسات إستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين في القرى الأم، على أن يتوالى تدريجيًا عقد جلسات الإستماع بكافة القرى الأخرى في حضور مسئولى 12 قطاع تنفيذي للبنية التحتية والخدمات،


ومن جانبه أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان بأن جلسات الإستماع لها العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية والخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية،


موضحًا بأنه خلال هذه الجلسات يتم الرد على كافة الإستفسارات التي يعرضها الأهالى بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها والتي تتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى والكهرباء والطرق والغاز الطبيعى والصحة والطب البيطرى والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء،


وأشار أحمد شعبان بأنه يتم عرض نتائج هذه الجلسات على محافظ أسوان، علاوة على التنسيق مع الدكتور ولاء جاد المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية لرفع نتائجها أولًا بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة.
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية
محافظ أسوان يستمع لأهالي القرى المستهدفة لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية

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