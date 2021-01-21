مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة و"سائق مصري" في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

الخميس 21/يناير/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

لقي 6 أشخاص "سوريين الجنسية" من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب أثنين آخرين "مصري وسوري" في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة نقل بمقطورة بسيارتين ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم السيارات "ملاكي 1697 ي ق ر" و"ملاكي 326 ب س ص" و"نقل 2691 هـ ي ب" و"مقطورة 9324 ي ل ج" بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مصنع الأسمنت.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم، وتم إيداع جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 6 أشخاص، هم: "محمد عبدالله كدرو" و"جمعة عبدالله كدرو" و"نسرين حمادين" والأطفال "سلطان محمد عبدالله كدرو" و"عبدالله محمد عبدالله كدرو" و"رسول جمعة عبدالله كدرو"، و"كريم ربيع احمد محمود" 21 سنة، سائق، مقيم أول السلام القاهرة، وأصيب شخصين آخرين و"سوريا محمد عبدالله كدرو" 10 سنوات تقريبًا، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي، و"رجل" 50 سنة تقريبًا، مجهول البيانات، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وفي حالة غياب تام عن الوعي.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة بشأن الحادث، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، لإستصدار تصريح دفن جثث المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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