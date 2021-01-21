وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان: شركة مصر للألومنيوم سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباح

الخميس 21/يناير/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن شركة مصر للألومنيوم سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلاك الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، قائلًا: عند إنشائها كانت تعمل بخلايا جيدة، ومع الوقت حصل تقادم، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباح كثيرة خلال العاميين قبل الماضي، أكثر من 1.5 مليار جنيه، إلا أن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصة أن الكهرباء تثمل 40 % من تكلفة طن الألومنيوم أدي إلى تقليل الأرباح، وخاصة في ظل انهيار أسعار العالمية الألومنيوم، مما تسبب في أن الشركة تكبدت خسائر وصلت إلى 1600 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه خلال الـ 3 شهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخرى، وسوف تستعيد الشركة عافيتها وتحقق أرباح، مشيرًا إلى أنه تم الأتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.

وأوضح أن الشركة بدأت في مشروع آخر بحيث لا نكتفي بإنتاج سبائك الألومنيوم، حيث بدأنا في مشروع جنوط سيارات، وخصوصًا في ظل البدء في تجميع السيارات مصر، موضحًا أن الإنتاج يستهدف المحلي والتصدير.

وكشف وزير قطاع الأعمال، أنه تم إجراء دراسات لـ 5 شركة صناعات معدنية، وكانت نتائج الدراسة مشجعة، حيث أكدت أن الشركات لا تحتاج استثمارات كبيرة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والتسويقية.

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