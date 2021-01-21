وزارة الزراعة ومحافظة الوادى الجديد تفعلان مبادرة زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قام الفريق العلمى برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور أسامة غازى استاذ الحرير بالمعهد بزيارة ميدانية لمواقع زراعة شتلات التوت بواحتى الخارجة والداخلة ومتابعة أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير وعنابر حل الشرانق طبقا للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبيةخلال الفترة من ١٧ حتى ٢١ يناير ٢٠٢١ برعاية وزير الزراعة السيد القصير واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل بروتوكول التعاون مع محافظة الوادى الجديد بشأن انتاج وتصنيع الحرير الطبيعى وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد بأنه قد تم تدريب عدد ٢٣٠ شاب وفتاة بالخارجة وعدد ٧٠ متدرب بالداخلة وذلك على أساليب انشاء مشاتل وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الاعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين والطرق المختلفة لتربية الاعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لانتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل والزينة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعى من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين.

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