المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

الخميس 21/يناير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وقالت في بيان إن عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع ستظل عند 0.00% و 0.25% و -0.50% على التوالي.

وعزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي الضخم في ديسمبر لدعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وتم تمديد برنامج شراء الأصول الخاص بكورونا "PEPP" حتى مارس 2022، بإجمالي 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) في مشتريات السندات. ما يسمح لحكومات منطقة اليورو بالحصول على أسعار أرخص عند الاقتراض من الأسواق العامة.

هذا وتمسك المركزي الأوروبي بتوقعاته للنمو لهذا العام.

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ 43 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ 33 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على صفقة برشلونة المرتقبة

منذ ساعة

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

منذ 35 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:47 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

03:54 م

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

04:02 م

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

04:04 م

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»