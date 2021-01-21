المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، وقالت في بيان إن عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي وتسهيلات الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع ستظل عند 0.00% و 0.25% و -0.50% على التوالي.





وعزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي الضخم في ديسمبر لدعم التعافي الاقتصادي في المنطقة.





وتم تمديد برنامج شراء الأصول الخاص بكورونا "PEPP" حتى مارس 2022، بإجمالي 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) في مشتريات السندات. ما يسمح لحكومات منطقة اليورو بالحصول على أسعار أرخص عند الاقتراض من الأسواق العامة.





هذا وتمسك المركزي الأوروبي بتوقعاته للنمو لهذا العام.