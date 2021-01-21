أزهري: تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى، وحق رسوله تبليغًا.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن تحليل الحرام وتحريم الحلال من أكبر الكبائر وافتئات على الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن جميع ما حرمه الله في شرعنا خبيث، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ".

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله قد يحرم الطيبات في الأمم السابقة تحريم تأديب ومؤقت لا تحريم تشريع، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا"، منوهًا بأن الحرام لا يهدف للمضايقة وإنما لاستقرار وتوازن المجتمع.

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