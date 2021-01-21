وزير قطاع الأعمال يُعلن موعد تسيير أول سيارة كهربائية مصرية

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.



من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفًا: إن شاء الله نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128.



وأضاف "توفيق" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الخميس، أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وجرى التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره، لافتًا إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه، منها 800 مليون إنفاقا استثماريا.



وتابع توفيق، أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، تمهيدًا لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيرًا إلي التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.



وأشار وزير قطاع الأعمال، إلي أنه تمت المفاوضة علي سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقولًا والتعريفة القصوى، متابعًا: لو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارا مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقوله لتشجيع هذا النوع من السيارات.

