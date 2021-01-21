عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :- 

حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي

خط الوسط : وسيم نغموشي - محمد مجلي - باسم علي - محمد حمدي زكي - أحمد داوودا

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

البدلاء :- 

محمود أبو السعود - خالد الحسيني - فادي نجاح - يوسف الجوهري - كريم مصطفى - عبد الرحمن خالد -"جبنة" - أحمد شكري - لويس إدوارد - هيثم الجويني.

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