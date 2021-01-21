قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

الخميس 21/يناير/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، نظيره الدحيل القطري حامل لقب دوري المحترفين القطري، في أولى مباريات البطولة يوم 4 فبراير على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

كما أوقعت القرعة التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، الفائز من الأهلي والدحيل القطري، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بنصف نهائي البطولة.

ويواجه النادي الأهلي، أزمة في عدم قدرته على ارتداء القميص الأحمر في اي مباراة بسبب قواعد البطولة والتي سيستهل مشوارها أمام المنظم.

ومن المعروف أن الدحيل القطري يرتدي القميص الأحمر الأساسي وهو نفس قميص النادي الأهلي، وبالتالي سيكون الأخير على موعد مع ارتداء القميص الاحتياطي.

وسيكون القميص الأزرق هو الأقرب للنادي الأهلي في تلك المباراة، وهو الزي الثاني نظرًا لأن الدحيل صاحب الأرض سيكون بزيه الأساسي.

وفي حال تخطى الأهلي عقبة الدحيل وتأكد مواجهته لبايرن ميونخ في نصف النهائي، سيكون محروم أيضًا من ارتداء قميصه الأساسي، في ظل ارتداء الفريق البافاري نفس اللون.

وبالتالي سيكون أمام الأهلي التنازل عن قميصه الأحمر أيضًا والتوجه إلى القميص البديل والذي من الممكن أن يرتدي القميص الرصاصي وهو الزي الثالث.

يُذكر أن تحديد ألوان قمصان الأندية وكل الأمور التنظيميه التي  تخص مباريات المونديال، يتم الإعلان عنها ليله مباريات البطولة في اجتماع فني بين طرفي المباراة.

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري

منذ 35 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

باريس سان جيرمان ينقض على صفقة برشلونة المرتقبة

منذ ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

منذ 34 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

منذ 42 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:47 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

استبعاد بدر بانون من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب.. وصلاح محسن ومحمد شريف على الدكة

03:54 م

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

04:04 م

قبل مونديال الأندية.. قميص الأهلي التاريخي ممنوع من الظهور بالمباريات

04:02 م

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

03:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»