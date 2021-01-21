تعرفي على أسباب تكرار التبول عند الأطفال

تعتبر زيادة عدد مرات التبول عند الأطفال ليس بالضرورة أن يكون علامة مرضية، فسعة مثانة الأطفال أقل مقارنة مع البالغين، حيث تزداد سعتها بمرور الوقت حتى سن البلوغ، وعن الأسباب التي تجعل الطفل يتبول كثيرا إليكم التالي:

أسباب تكرار التبول عند الأطفال

1 - تكون عند الأطفال الأكبر عمراً أمراً شائعاً جداً، بسبب فرط شرب السوائل.

2 - شعور الطفل بالتوتر أو الغيرة مثلاً لجذب انتباه أبويه في حال وجود طفل جديد لكسب اهتمام أكثر أو سلوك يعتاد عليه الطفل.

3 - وجود بعض الأمراض المرتبطة بزيادة عدد مرات التبول عند الأطفال مثل التهابات المسالك البولية نتيجة تهيج الغشاء المخاطي أو المثانة النشطة وهي حالات ليست شائعة وتكثر في حالات الطفل الذي يولد، وهو يعاني من مشاكل مرضية في النخاع السحائي.

4 - هناك حالات يزيد فيها إفراز البول مما يستدعي التبول بكثرة مثل داء السكري من النوع الأول وحتى النوع الثاني في عمر المراهقة، وأيضاً داء السكري الكاذب الأقل شيوعاً.

5 - هناك حالات انسدادية خصوصاً عند الذكور بعد عملية الختان بأشهر أو سنين، حيث من الممكن أن يحدث تضيّق في مخرج البول؛ مما يجعل الطفل دائم الشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل، وبالتالي تكثر عدد مرات التبول.