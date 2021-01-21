ما هو الفتق السري؟.. ونصائح مهمة للامهات للعناية بـ سرة المولود

تقوم الأم بالعناية بالحبل السري لمولودها حتى يسقط بمفرده بعدالولادة وعلى مدار 15 يوما، ولكن تقع الأم بخطأ فادح حيث تسمع لنصائح الجدات كبيرات السن حيث كن يضعن كحل العين على السرة لكي تجف وتسقط بقايا الحبل السري سريعاً، ولكن وفقا لمجموعةمن الأطباء المختصين بالعناية بالأطفال أكدوا أن هذه المعتقدات خاصة ويجب على الأمهات الالتزام بتعاليم الطبيب فقط





- يجب على الأم أن تحرص على بقاء السرة جافة لكي لا تنزل منها أي إفرازات.

- ابتعدي عن استخدام الكحل السائل في الأسواق وكلام الجدات الذي لا يجدي مفعا.

- يجب غسل السرة عدة مرات بالكحول لكي تبقى نظيفة وجافة.

يفضل تهوية السرة بفتح الحفاض وبقاء المولود في جو الغرفة بدون تيارات هواء .

- يمكن أن تقوم الأم بتحميم المولود وأن يصيب السرة قبل سقوطها الماء والصابون دون مشاكل ولكن المهم عدم محاولة وضع أي شيء عليها مثل الملح أو زيت الزيتون أو الكحل.

- يفضل تهوية السرة خاصة في الجو الحار الرطب.

- لا تضعي يدك عليها أو تسمحي لأحد أن يلمسها لكي لا تتلوث.

- لا تتعجلي سقوطها بجذبها فقد تضرين مولودك.





الفتق السري عند المولود

يحدث الفتق السري بسبب وجود ضعف في عضلات البطن يتسبب في خروج جزء من الأمعاء، ويحدث عند 20 إلى 30% من الأطفال، ومن الممكن أن تقوى العضلات في بداية الشهر السادس إلى عمر السنة، أي أنه يشفى تلقائياً، فلا داعي استخدام رباط للبطن أو القطعة المعدنبة التيتتعها الأمهات حول بطن المولود ولا داعي أيضا للمس السرة بل اتركيها سيختفي الفتق تماما



