الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع المقبل

الخميس 21/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غد الجمعة 22 يناير وحتى الأربعاء المقبل 27 يناير 2021.

الجمعة
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.​

الأربعاء
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية.
نشاط رياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.​

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