كل ما تريد معرفته عن "cairo eye".. العجلة الدوارة الأكبر في أفريقيا

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قال سامر لويس الاستشاري المعماري لمشروع عين القاهرة، إن ذلك المشروع سيكون واجة ترفيهية لجميع سياح العالم.



وأضاف "لويس" أن تم اختيار حديقة المسلة بالزمالك لإقامة العجلة الدورة في افريقيا، وذلك لموقعها المتميز المطلة على النيل وماسبيرو والمتحف المصري وأمام برج القاهرة.



ويقوم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بعد قليل، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة دوارة بالعاصمة "cairo eye"، والتي تعد أكبر عجلة دورة بأفريقيا، بحديقة المسلة خلف حديقة الأندلس أمام برج .



ونرصد لكم أهم المعلومات عن العجلة الدوارة والتي تتلخص فينا يأتي:-







- أكبر عجلة ترفيهية وسياحية في أفريقيا



- تعتبر خامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.



- تتكون من 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين، لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا.



- يتم إنشاءها بحديقة المسلة بالزمالك أمام برج القاهرة وتطل على نهر النيل .





- يطلق عليها اسم عين القاهرة " eye Cairo "



- ستتيح عين القاهرة مشاهدة القاهرة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها.







وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه سيتم إنشاء أكبر "عجلة دوارة" بمنطقة الزمالك بارتفاع 120 مترًا أمام برج الجزيرة والنادي الأهلي.



وأكد رواد التواصل الاجتماعي، أن هذه "العجلة" ستقوم بتغير معالم العاصمة المصرية وتجعلها أكثر جذبا للسياحة، مشيرين إلى أن ذلك المشروع سيغير الخريطة الجغرافية لمحافظة القاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية



وكانت إحدى شركات السياحة قد أعلنت عن إقامة مشروع "العجلة الدوارة" تحت مسمى عين القاهرة، كاشفة أنها ستكون الأكبر في أفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.





