كل ما تريد معرفته عن "cairo eye".. العجلة الدوارة الأكبر في أفريقيا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قال سامر لويس الاستشاري المعماري لمشروع عين القاهرة، إن ذلك المشروع سيكون واجة ترفيهية لجميع سياح العالم.

وأضاف "لويس" أن تم اختيار حديقة المسلة بالزمالك لإقامة العجلة الدورة في افريقيا، وذلك لموقعها المتميز المطلة على النيل وماسبيرو والمتحف المصري وأمام برج القاهرة.

ويقوم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بعد قليل، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة دوارة بالعاصمة "cairo eye"، والتي تعد أكبر عجلة دورة بأفريقيا، بحديقة المسلة خلف حديقة الأندلس أمام برج .

ونرصد لكم أهم المعلومات عن العجلة الدوارة والتي تتلخص فينا يأتي:-



- أكبر عجلة ترفيهية وسياحية في أفريقيا

- تعتبر خامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

- تتكون من 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين، لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا.

- يتم إنشاءها بحديقة المسلة بالزمالك أمام برج القاهرة وتطل على نهر النيل .


- يطلق عليها اسم عين القاهرة " eye Cairo "

- ستتيح عين القاهرة مشاهدة القاهرة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه سيتم إنشاء أكبر "عجلة دوارة" بمنطقة الزمالك بارتفاع 120 مترًا أمام برج الجزيرة والنادي الأهلي.

وأكد رواد التواصل الاجتماعي، أن هذه "العجلة" ستقوم بتغير معالم العاصمة المصرية وتجعلها أكثر جذبا للسياحة، مشيرين إلى أن ذلك المشروع سيغير الخريطة الجغرافية لمحافظة القاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية

وكانت إحدى شركات السياحة قد أعلنت عن إقامة مشروع "العجلة الدوارة" تحت مسمى عين القاهرة، كاشفة أنها ستكون الأكبر في أفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.


أخبار تهمك

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تصريح لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن

منذ أقل من ساعتين

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

رسميًا.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب وادي جلة

منذ 39 دقيقة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

11:00 ص

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»