أنقرة التركي يعلن ضم بادجي من الأهلي على سبيل الإعارة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن نادي أنقرة جوجو التركي تعاقده رسميا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من الأهلي.

وكشف النادي التركي في بيان رسمي تعاقده مع المهاجم السنغالي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وذلك في اجتماع حضره فاتح ميرت الرئيس، وفاروق كوكا المدير الرياضي للنادي التركي.

وكلفت صفقة إعارة أليو بادجي لنادي أنقرة جوجو التركي مبلغ 250 ألف يورو قام النادي بسدادها إلى الأهلي ويحق له ضمه بشكل نهائي مقابل مليون و800 ألف يورو.

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