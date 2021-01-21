الأكبر في أفريقيا.. المدير التنفيذي لمشروع "cairo eye" يكشف موعد التشغيل

الخميس 21/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قال أحمد متولي، رئيس الشركة المنفذة لمشروع العجلة الدوارة بالقاهرة - أول عجلة ترفيهية بالقاهرة، إن المشروع يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠، بما تشمله من خطة متكاملة للتنمية السياحية.



وأضاف، أن الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال عامين بحلول ٢٠٢٢، لافتا إلى أن القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس.


من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع "عين القاهرة" "cairo eye"، هدفا استراتيجيا للتنمية السياحية المستدامة والتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر، والجهود القائمة لتطوير محافظة القاهرة، توازيا مع جهود الحكومة في مختلف القطاعات ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدا على تقديم المحافظة جميع أوجه الدعم، والتعاون من أجل خروج المشروع بالوجه الذي يليق بالقاهرة، التي يجري إعداد ها حاليا، تمهيدا للانتقال لكافة الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجعل العاصمة وجهة سياحية تليق بمصر وعاصمتها العريقة.


جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة القاهرة اليوم الخميس، بحديقة المسلة، بتدشين أول عجلة دوارة بالقاهرة، بحضور مستشار الرئيس للمشروعات، ووزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.


وسيتم وضع حجر أساس، العجلة بحديقة المسلة، أمام برج القاهرة.

تقوم فكرة العجلة، على رؤية القاهرة بأكملها، من نقطة إقامتها في الحديقة، على غرار العجلة الدوارة في لندن، والتي يمكن لأي مواطن أو سائح رؤيتها من نقطة واحدة.


يحضر الاحتفالية، عدد من التنفيذيين بمحافظة القاهرة، وعلى رأسهم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونائبه بالمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادي، وعدد من ممثلي وزارة الآثار والسياحة.

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