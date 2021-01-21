ضبط مصنع مخالف ولحوم مذبوحة خارج السلخانة في الدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.





في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات في مركز بني عبيد مصنعا لانتاج " كلبز للاطفال"يعمل بدون ترخيص حيث تم التحفظ علي 400 كرتونة مقرمشات بكل كرتونه24كيس و20شكارة سناكس للتصنيع وزن الشكاره 30كيلو جرام.



كما تم ضبط 25رول تعبأه وزن 24كيلو جرام و3برميل زيت طعام زيت بكل برميل 50كيلو جرام و200كرتونه فارغه لزوك التعبئه، و6شكاره مكسب طعم جمبري بدره وزن 26كيلو جرام، و20كيس بداخلها مقرمشات معده للتعبئه وزن الكيس 5كيلو جرام



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفات كما ضبطت الحملات كمية قدرها 21 كليو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى احد المحلات بناحيه منيه سندوب بمركز المنصورة.



كما ضبطت 10 كليو جرام للحوم بلدى ذبح خارج السلخانه وكذا ضبطت 30 كليو جرام للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحيه قرية كوم الدربى مركز المنصورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



وامر محافظ الدقهلية باحالة الوقائع للنيابة العامة لاعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه م. السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية،التي تم تنفيذها بمركز المنصورة وبني عبيد.



وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.