البورصة المصرية تواصل مكاسبها وتربح 3.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات ؛ ليربح رأسمالها السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "egx30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "egx70 الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "egx100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.