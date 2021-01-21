البورصة المصرية تواصل مكاسبها وتربح 3.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 21/يناير/2021 - 03:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي

أغلقت مؤشرات  البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات ؛ ليربح رأسمالها السوقي  3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "egx30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "egx70 الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "egx100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

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