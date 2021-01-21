منفذ لبيع المستنسخات الأثرية بمتحف المطار خلال أيام

الخميس 21/يناير/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان


يستقبل متحف مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة مجموعة من النماذج الأثرية لعرضها ببيت الهدايا الخاص به، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للأفتتاح الوشيك للمتحف.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن بيت للهدايا بمتحف المطار يُعد أحد أهم المنافذ لبيع المستنسخات الأثرية، خاصة في ظل وجود المتحف في مكان متميز وهي صالة الترانزيت والتي يأتي إليها المسافرين من جميع أنحاء العالم حتى من لم تتح لهم الفرصة لزيارة مصر وأماكنها الأثرية. فمتحف المطار هو أحد أهم وسائل الدعاية لمقصد السياحة الثقافية في مصر.

وأشار رئيس قطاع المتاحف إلى أن تلك النماذج المعروضة ببيت الهدايا هي باكورة إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الجديد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط ومن المقرر افتتاحة قريبا لتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء النماذج الأثرية المصرية.

جدير بالذكر أن متحف مطار القاهرة الدولي يوجد بصالة عرض بمبنى ركاب ٣، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة له كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل الفتارين طبقا لسيناريو العرض المتحفي. ويضم المتحف حوالى ٧٠ قطعة أثرية منتقاه بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

وأشار رئيس قطاع المتاحف إلى أن أعمال التجهيزات النهائية بمتحف المطار الآخر والموجود في صالة٢، تجري على قدم و ساق، حيث تم وضع الجزء الأكبر من ڤتارين العرض، وجاري الانتهاء من نقل القطع الأثرية وإعداد العرض المتحفي لها طبقا للسيناريو المقرر والذي يسلط الضوء على النقاط المضيئة عبر العصور المختلفة.

أخبار تهمك

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

أول تصريح لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب وادي جلة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:13 م

رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

11:00 ص

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»