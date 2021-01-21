أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. زيادة 7 جنيه في الجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 03:22 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

زاد سعر جرام الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة 7 جنيهات ليواصل زيادته المستمرة والتى بلغت 16 جنيه في ثلاث ايام.

 

وبلغ  سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 817 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6536 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بنسبة 0.1%، وهبط سعر الأوقية بنحو 1.9 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1869.93 دولار في تمام الساعة 12:44 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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