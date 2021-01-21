وزير الرياضة: توجد لجان مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إن هناك لجانًا مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة وهناك جزاءات سيتم تطبيقها، متابعًا: توجهنا صباحًا إلي هناك ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.



يأتي هذا التعليق تحت قبة مجلس النواب لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صُنّعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي.



كما أشار وزير الشباب والرياضة، للإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة..ألف حلم"، مشيرًا إلي المجهودات في الوقت ذاته بالصعيد بقوله: نعمل بكل جهدنا في الصعيد، لكن محتاجين كثير.".



وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بيان أداء وزارته خلال الفترة 2018 - 2020.

