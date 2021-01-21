رسميا.. تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى في دوري المجموعات لأبطال إفريقيا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة فريق الأهلي أمام المريخ السوداني في بداية مشواره بدوري المجموعات بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم أندية الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني و المريخ السوداني.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني أحد يومي 12 أو 13 فبراير لكن مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في قطر في هذا التوقيت حال دون إقامة المباراة في موعدها ليتم تأجيلها إلى يوم 16 من الشهر ذاته.

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