ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى المنصورة التخصصي

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أجرى الفريق الطبى للعزل الصحى بمستشفى المنصورة التخصصي،، عملية ولادة قيصرية عاجلة لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كانت في حالة صحية حرجة للغاية.



أجري الجراحة الفريق الطبي، وهم كل من الدكتور أمل الشيوى استشارى جراحة امراض النساء، والدكتورة ولاء الصاوى استشارى التخدير، وطبيب التخدير الدكتور حازم عويضة والدكتور محمود رجب اخصائي العناية المركزة.



ومن جانبه، قدم الدكتور فهمى السعيد، مدير مستشفى المنصورة التخصصي، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم الحالة وتعافيها عقب نجاح العملية وساهموا فى العلاج والخروج بالمريضة والجنين بحالة جيدة.



والجدير بالذكر بان مستشفى المنصورة التخصصي للعزل الصحى بمدينة المنصورة،تقدم خدماتها الصحية العاجلة لحالات الاشتباة ومصابى كورونا.



وفي ذات السياق تحرص ادارة المستشفى على توفير كافة الاحتياجات الطبية الازمة لمواجة تلك الجائحة والتاكد من وجود رصيد كافى من الاكسجين بالمستشفى.



وعلي صعيد اخر، اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن عقد اول بروتوكول تعاون بين وحدات الكلي والعلاج الطبيعي، في اطار تطوير العمل الفني ورفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات صحة الدقهلية ووحدات الغسيل الكلوي..



حيث تم عقد الاجتماع الاول بين ادارتى الكلي واطباء العلاج الطبيعي الذين سيتخصصون للعمل بوحدات الكلي وتم تدريبهم علي المشكلات الشائعة التي يعاني منها مرضي الغسيل الكلوي ودور العلاج الطبيعي في حالات الفشل الكلوى والمشكلات العضلية والمفصلية التي يعاني منها المرضى.





وتعد هذة الخدمة هي الاولي من نوعها علي مستوي الجمهورية وياتي ذلك في إطار حرص صحة الدقهلية علي تقديم الجديد والافضل لمرضي الغسيل الكلوي.



واشار وكيل صحة الدقهلية، انه سيتم توفير اطباء علاج طبيعي متخصصين بجميع وحدات الكلي بالدقهلية لمتابعة مرضي الغسيل الكلوي نظرا لكثرة المشكلات التي يعاني منها مرضي الغسيل الكلوي بالجهاز العظمي والعضلي كاحد مضاعفات الغسيل الكلوي الشائعة حيث سيتم تقييم جميع مرضي الغسيل الكلوي وتقديم جلسات العلاج الطبيعي اللازمة لهم كلا علي حسب حالته للحد من تلك المضاعفات.



كما تقدم مكي بالشكر لإدارتى الكلى والعلاج الطبيعي للمساهمة في هذه المبادرة الاولى من نوعها مؤكدا اننا جميعا هدفنا الاول هو ارضاء المريض وتخفيف الامه والعمل المستمر على تطبيق معايير الجودة.







