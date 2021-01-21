ارتفاع صادرات اليابان لأول مرة خلال عاميين

الخميس 21/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
رويترز

 كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر مدفوعة بشحنات إلى الصين، مما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش، فيما من المتوقع أن يحدث بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المقبلة في مراجعته لسعر الفائدة المنتهية اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير.

وكشفت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات اليابانية زادت اثنين بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 بالمئة توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 بالمئة في الشهر السابق.

وهذه أول زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر 2018.

وفي مؤشر مقلق، تراجعت صادرات السيارات 4.2 بالمئة منذ بداية العام حتى ديسمبر حيث انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 32.2 بالمئة. يأتي هذا التراجع بينما من المقرر أن تخفض شركات صناعة سيارات مثل تويوتا موتور ونيسان موتور إنتاجها من السيارات هذا الشهر بسبب نقص أشباه الموصلات بعد تعافي الطلب من أزمة كورونا.

وكشفت البيانات أن صادرات السيارات اليابانية انخفضت في 2020 بأكمله 20 بالمئة في أكبر تراجع منذ انخفاض الشحنات إلى النصف خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 مما يعد العامل الرئيسي المساهم في انخفاض الصادرات السنوية على نحو كلي بنسبة 11.1 بالمئة.

 

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