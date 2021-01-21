الأوقاف: استمرار فعاليات مسابقة الخطيب المتميز لليوم الرابع على التوالي

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أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف ممثلة في كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ولليوم الرابع على التوالي تستمر فعاليات مسابقة الخطيب المتميز، والتي تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.





استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة.







وأطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.







وفي ختام اللقاء أهداه وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة.



