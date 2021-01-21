بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتحضير مفاجأة سعيدة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية.

ويدرس مجلس إدارة القلعة الحمراء، سفر وليد سليمان لاعب الفريق الأول، مع البعثة المتجهة إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، الذي يُقام الشهر المقبل.

يأتي ذلك على الرغم من الإصابة التي ضربته خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة، بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه عن المباريات 4 أسابيع كاملة، وبذلك يغيب عن مباريات المارد الأحمر طوال فترة إقامة كأس العالم للأندية الذي ينطلق في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل.

واقترح عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بمنح وليد سليمان فرصة السفر إلى قطر، بعيدًا عن قائمة اللاعبين الـ23 لاعبًا الذين سيتم إرسالهم للمشاركة في البطولة.

وجاء مقترح الأعضاء، تقديرًا للاعب الذي يُقدم مستويات مميزة مع الفريق وأحد أهم اللاعبين داخل الفريق، ولكن ظروف الإصابة هي التي حرمته من التواجد ضمن قائمة اللاعبين، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط تناقش الأمر في الوقت الحالي مع الجهاز الفني.

كما يسعى النادي لاستغلال خبرة اللاعب ودوره الكبير مع زملائه اللاعبين خاصة الجُدد في غرف الملابس، ولابد من وجوده في بطولة كبيرة مثل مونديال الأندية، وفرصة لتقديره على تاريخ الحافل مع القلعة الحمراء.

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