أبرزها يخص سفيره بإسرائيل.. 3 قرارات لبايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا

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لم تمر سوى سويعات قليلة على تنصيبه رئيسًا لأمريكا، حتى أصدر الرئيس جو بايدن، قرارات هامة، كإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه دونالد ترامب.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا.



إلغاء قرارات ترامب

لعل أول قرارات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا، كانت بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة كورونا وتغير المناخ، وعدم المساواة العرقية، وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه دونالد ترمب.



وتبدأ هذه الإجراءات، التي تفي بوعده التحرك سريعا في اليوم الأول من رئاسته، وتشمل عملية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ، وإلغاء التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب النفط المثير للجدل (كيستون إكس.إل).



إضافة الضفة وغزة

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقع "تويتر" الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نطاق تمثيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ثم تراجعت عن ذلك لاحقا.



وتمكن عدد من الناشطين من التقاط صور "سكرينشوت" للتعريف الجديد على الحساب: "السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والضفة الغربية وغزة".



حظر السفر

وضمن القرارات، ألغى بايدن حظر السفر الذي فرضه ترمب على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، ودعا إلى تعزيز برنامج (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، أو ما يعرف ببرنامج (الحالمين) للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.



وأقيمت مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط ظروف استثنائية، في واشنطن، ولن يُسمح إلا لعدد محدود، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.



وأدى بايدن اليمين الدستورية أمام حشد محدود وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تعبئة عسكرية غير مسبوقة في واشنطن العاصمة، بهدف تأمين مبنى الكابيتول الذي تعرض لاقتحام من المحتجين قبل أسبوعين فقط من تنصيبه.



وحث فريق بايدن الناس على البقاء في منازلهم، وتم تقليص التذاكر من 200 ألف تذكرة يتم طرحها إلى نحو 1000 تذكرة فقط لأعضاء الكونغرس والرؤساء السابقين وكبار الشخصيات.



وانتقلت السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدى القسم، الذي يديره رئيس قضاة الولايات المتحدة، جون روبرتس، ثم يلقي خطاب التنصيب.