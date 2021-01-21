رئيس البرلمان يحذف كلمة "مؤامرة" من المضبطة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

وجه النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رسالة لوزير الشباب والرياضة، قائلًا: "حضرتك مجتهد لكن مش عيب نقول هناك نقص إمكانيات لتطوير مراكز الشباب"، مشيرًا إلى أن هذه المراكز على مستوى المحافظات وكذلك الأندية تُعاني من ضعف التطوير.

كما وجه "فرغل" تحذيرًا من اختفاء بعض الأندية قائلًا: "فى النادى المصرى البورسعيدى قالوا إن هناك شرخا بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك لم يطور منذ عامين، والشعب البورسعيدى يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدمه".

ورفض المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة "مؤامرة" وطلب بحذفها من المضبطة.

وقال عضو مجلس النواب: "فى ظل هذا الوضع سنجد اختفاء كثير من الأندية خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مثل: المصرى والاتحاد والإسماعيلى، ولن يبقى إلا أندية الشركات".

فيما دعا النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أهمية غرس حب الرياضة فى نفوس الشباب، قائلًا: "جيوش العالم تعتمد على الكفاءة البدنية فى إعداد أفرادها المقاتلين، وإذا أرادنا شباب صحى قوى لا يتعاطى المخدرات فعلينا بالتركيز على المراكز الشبابية".

كما انتقد أحمد العرجاوى، سياسية الدمج بين المراكز الشبابية، مبديًا اعتراضه على القرارات المنفردة بين الجهات التنفيذية، وغياب التنسيق مما أدى لخروج الشباب للشارع.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة.الماضية

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