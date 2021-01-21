صحة المنيا تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

أشار المحافظ، ان هناك تكليفات من القيادة السياسية، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
صحة المنيا تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا
صحة المنيا تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا
صحة المنيا تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا
صحة المنيا تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا

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