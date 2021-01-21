تنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات مخالفة على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
سمر السيد



أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز بالتعاون مع الاجهزة الامنية فى تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الاراضى الزراعية واملاك الدولة على مستوى المحافظة وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ،، شنت رئاسه مركز ومدينة ديرب نجم حمله مكبره لتنفيذ ( ٧ ) قرارات ازالة لتعديات على اراضي املاك الدولة بمساحة إجمالية 100 متر بحضور رئيس قسم الازالات بالمجلس ومدير عام ري الابراهيمية وقوة امنيه من مركز الشرطة واسفرت الحمله عن تنفيذ إزالة في المهد ل ( ٨ ) طاولات خاصه بالمواشي وازالة ( ٤ ) غرف وحظائر مواشي مقامه بالدبش تمهيدا للبدء في أعمال تدبيش ترعة الجزيرة القديمة امام قرية السحايرة بزمام هندسة ري الابراهيمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.




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