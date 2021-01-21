محافظ المنيا: جمعية الاورمان توزع 55 طنا من اللحوم بالقري الأكثر احتياجا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن جمعية الأورمان بدأت في توزيع 55 طن لحوم على الاسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع بجميع قري المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ اليوم بديوان عام المحافظة للبدء في توزيع الدفعة الاولي على الاسر الأكثر احتياجا، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ربيع عبدالجليل مدير جمعية الاورمان بالمنيا.



أشاد المحافظ بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به جمعية الاورمان من خلال دعم ومساندة كافة جهود التنمية وتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، معربا عن شكره وتقديره للجمعية لدعمها المستمر لأهالينا في كافة المراكز، مؤكدا ان تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا موضحًا أن التوزيع هذا العام يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة ويتم اختيار الأسر المستفيدة وفقًا لمعايير تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.



وقال ربيع عبدالجليل مدير فرع الأورمان بمحافظة المنيا إن التوزيع سيجرى وفقا لكشوف أعدتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإدارات الاجتماعية بالمراكز لاختيار الأسر التي تحتاج للدعم والرعاية لضمان العدالة والمساواة بين الجميع.