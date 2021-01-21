محافظ القاهرة يصل حديقة المسلة لوضع حجر أساس أكبر عجلة دورة بأفريقيا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
وصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قبل قليل، إلى حديقة المسلة بالزمالك، وذلك لوضع حجر أساس أكبر عجلة دورة في افريقيا.

ويقوم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بعد قليل، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة دوارة بالعاصمة "cairo eye" والتي تعد أكبر عجلة دورة بأفريقيا، بحديقة المسلة خلف حديقة الأندلس أمام برج.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه سيتم إنشاء أكبر "عجلة دوارة" بمنطقة الزمالك بارتفاع 120 مترًا أمام برج الجزيرة والنادي الأهلي.

وأكد رواد التواصل الاجتماعي، أن هذه "العجلة" ستقوم بتغير معالم العاصمة المصرية وتجعلها أكثر جذبا للسياحة، مشيرين إلى أن ذلك المشروع سيغير الخريطة الجغرافية لمحافظة القاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية

وكانت إحدى شركات السياحة قد أعلنت عن إقامة مشروع "العجلة الدوارة" تحت مسمى عين القاهرة، كاشفة أنها ستكون الأكبر في أفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.





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