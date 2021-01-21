ارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين في بغداد إلى 25 قتيلًا وأكثر من 65 جريحًا

أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصادر أمنية، بارتفاع حصيلة التفجيرين الانتحاريين في السوق الشعبي وسط العاصمة بغداد، إلى 25 قتيلًا وأكثر من 65 جريحًا.

وقد أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، سقوط أكثر من 40 قتيلا وجريحا جراء انفجارين ضربا العاصمة بغداد، وفقًا لقناة روسا اليوم.

وفجر انتحاري نفسه في سوق لبيع الملابس بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت القناة، بأن انفجارًا ثانيًا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

وكشفت القناة، أن الانفجار الأول كان بواسطة حزام ناسف وسط سوق مكتظة، مؤكدا أن السلطات الأمنية سارعت بعد الانفجارين إلى إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول.

وقررت السلطات العراقية، إغلاق المنطقة الخضراء عقب التفجيرين اللذين خلفا عن وقوع إصابات وعدد من القتلى.