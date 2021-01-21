رسميا.. بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلي

تقدم نادي بيراميدز بشكل رسمي بالأمس بطلب إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام النادي الأهلي والمحدد لها يوم 26 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.





أوضح بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.





شدد النادي في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.



