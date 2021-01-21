عاجل .. انخفاض حاد في سعر طن حديد التسليح

حققت أسعار الحديد في مصر انخفاضات قوية، مع زيادة المعروض وتراجع الطلب نتيجة توقف عمليات البناء ما دفع الشركات لقيام بعمليات حرق للأسعار للتخلص من المخزونات التى لديها.

وانخفضت اسعار الحديد بحسب تجاري اليوم بقيمة تتراوح بين 300 إلى 600 جنيه ليصل متوسط سعر بيع طن الحديد للجمهور إلى 14 ألف جنيه مقارنة 13600 جنيه سعربيع المصنع.

وبلغ سعر طن حديد عز نحو 13750 جنيه، ووصل سعر طن حديد بشاي إلى 13650 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13700 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد المراكي 13550 جنيه.