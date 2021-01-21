سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. وسامى يدرس الدفع بمصطفى فتحى أمام بيراميدز

الخميس 21/يناير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة  فريق بيراميدز غداً الجمعة فى مباراة الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام .

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ولم يحسم الجهاز الفنى موقف مشاركة الهانى سليمان حارس المرمى فى المباراة بسبب الإصابة الكبيرة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى الماضية بالدورى، حيث يخضع اللاعب لفحص طبى اليوم ،قبل اعلان القائمة، لتحديد امانية مشاركته فى اللقاء من عدمها.

ويسعى مدرب سموحه إلى مواصلة عروضه القوية مع  الموج الأزرق فى الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.

ويدرس أحمد سامى منح افرصة من بداية اللقاء للوافد الجديد مصطفى فتحى، من أجل الإستفادة من قدراته الفنية العالية فى تحيق نتيجة مرضية أمام بيراميدز.

أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع بيريز مع رئيس يوفنتوس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تصريح لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن

منذ ساعة الا ربع

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. بيتكوين تسجل تراجعات قياسية

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

أول تصريح لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن

02:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»