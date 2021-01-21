دوري السلة الأمريكي: كافاليرز يفسد أول ظهور لدورانت وإيرفينغ وهاردن

الخميس 21/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
أحرز كولين سيكستون 42 نقطة منها 15 نقطة في الوقت الإضافي الثاني، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 147-135 على بروكلين نتس بعد وقتين إضافيين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ويفسد أول مشاركة للثلاثي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ وجيمس هاردن.



وانضم هاردن إلى نتس الأسبوع الماضي، قادماً من هيوستون روكتس في صفقة ضخمة بين 4 فرق منها كافاليرز وساهم في فوزه في أول مباراتين على أورلاندو ماجيك وميلووكي باكس.



وابتعد إيرفينغ عن نتس بشكل مفاجئ منذ السابع من يناير (كانون الثاني) لأسباب شخصية وعائلية دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وغاب إيرفينغ عن 7 مباريات متتالية كانت الأولى منها أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز عندما اعتذر لزملائه عن عدم خوض المباراة دون إبلاغ المدرب ستيف ناش.



وفي غيابه انتصر نتس خمس مرات وخسر أمام ممفيس غريزليز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

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