ماتيتا ينضم إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
قال نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، إنه تعاقد مع المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا لاعب ماينتس الألماني لمدة 18 شهراً على سبيل الإعارة.



وأحرز المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً 10 أهداف خلال 17 مباراة في الموسم الحالي وكان ضمن تشكيلة منتخب فرنسا التي بلغت الدور قبل النهائي في البطولة الأوروبية تحت 21 عاماً في 2019.



ونقل موقع كريستال بالاس الرسمي عن لاعبه الجديد قوله: "أنا سعيد جداً بالانضمام إلى كريستال بالاس وأتوق لبدء التدريب معه، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان حلمي منذ الطفولة، الآن تحقق الحلم وسأظهر لجمهور بالاس ما يمكنني القيام به".



وقال رئيس مجلس إدارة كريستال بالاس ستيف باريش، إن ناديه تابع تطور مسيرة ماتيتا الذي بدأ مشواره مع اللعبة في صفوف أحد فرق الدرجة الثالثة بفرنسا قبل الانضمام إلى أولمبيك ليون في الدرجة الأولى.



وانضم ماتيتا إلى ماينتس في 2018 وأحرز له 27 هدفاً في 71 مباراة.



وقال بالاس إن العقد يتضمن بنداً يتيح له التعاقد بصورة دائمة مع اللاعب الفرنسي بعد انقضاء فترة الإعارة.



وأضاف باريش عن ماتيتا: "يملك الكثير من القدرات والمهارات وهو صاحب سجل تهديفي متميز".



ويحتل بالاس المركز 13 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي مع ضيفه وست هام يونايتد الثلاثاء المقبل.

أخبار تهمك

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ ساعة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. بيتكوين تسجل تراجعات قياسية

منذ 43 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

اندلاع حريق ضخم في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات بالعالم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة وحيدة تمنع ريال مدريد وبرشلونة من ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

01:14 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»