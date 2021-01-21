بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بوجود مرتفع جوي علي سطح الأرض يتزامن معه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي السواحل الشمالية، فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد فيما تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدله وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين الا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.

أخبار تهمك

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

اندلاع حريق ضخم في أكبر معهد لإنتاج اللقاحات بالعالم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مدرب منتخب مصر يطالب الزمالك بضم نجم الرجاء المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف أخر تطورات ملف تجديد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. بيتكوين تسجل تراجعات قياسية

منذ 42 دقيقة

عقبة وحيدة تمنع ريال مدريد وبرشلونة من ضم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

منذ ساعة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ يوم

نجم الأهلي يرفض إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن النائب عبد العليم داوود

08:55 ص

صدمة جديدة ... الصفقة الذهبية تبتعد عن برشلونة

01:14 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

10:35 ص

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تخفيض عقوبة الشناوي

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»