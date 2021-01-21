أول تصريح لسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن

قدمت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، اليوم الخميس، الشكر والتقدير للشعب الأمريكي، بعد أداء الرئيس جو بايدن القسم الدستوري وتسلمه رئاسة البلاد.

وقالت جيل، في أول تصريح لها، عبر حسابها على موقع تويتر: "كل أربع سنوات، نحتفل ببداية إدارة جديدة، إنها بداية فصل جديد مشرق، وقت لنتحد جميعا. أنا ممتنة جدا لجميع الذين عملوا على إنشاء يوم رائع، خاصة في هذا العام الصعب".

ونشرت السيدة الأمريكية الأولى، تغريدة أخرى مرفقة بفيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا.

وتوجهت جيل بايدن، بالشكر للأمريكيين، قائلة: "شكرا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا".

​وفي وقت سابق، وصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، جو بايدن، إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري، مشددا، خلال خطاب التنصيب، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.